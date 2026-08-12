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प्राथमिक स्कूलों के 11 प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के खिलाफ नोटिस जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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तहबरपुर में शिक्षा क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधनों की छात्रों के आपार आईडी सृजित करने में लापरवाही पर नाराजगी जताई। 11 विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया गया। यदि दो कार्य दिवस में आईडी नहीं बनाई गई, तो मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्राथमिक स्कूलों के 11 प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के खिलाफ नोटिस जारी

तहबरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा क्षेत्र तहबरपुर के मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों द्वारा छात्र-छात्राओं के आपार आईडी सृजन में शिथिलता बरतने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने 11 मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के खिलाफ नोटिस जारी किया।

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नोटिस जारी किए गए विद्यालय

जिन विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें धनपत्ती देवी स्मारक जूनियर हाईस्कूल गौरा, मां रामावती चिल्ड्रेन स्कूल विशौली, एसएस पब्लिक स्कूल नेवादा, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल धनिया कुड़ी, मां श्यामदेई पब्लिक स्कूल इनारेपुर, लिटिल ऐंजल्स पब्लिक स्कूल मेढ़ी, बाबा रामशब्द स्मारक स्कूल रैसिंहपुर, डाक्टर अम्बेडकर पीवी गौरा, बाबू विश्राम राय पब्लिक स्कूल बीबीपुर, च्वाइस चिल्ड्रेन नेवादा शम्भूपुर, पुजारी जी जूनियर हाईस्कूल अवंती सहित 11 विद्यालय शामिल हैं।

कार्यवाही की चेतावनी

खंड शिक्षा अधिकारी तहबरपुर व्यास देव ने बताया कि इन विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को दूरभाष एवं वाट्सएप के माध्यम से बार बार सूचना मांगने के बावजूद छात्र-छात्राओं की आपार आईडी नहीं बनाया गया और न ही कोई सूचना दी गयी। जिससे प्राशासनिक कार्यों में दिक्कत उठानी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दो कार्य दिवस के अंदर छात्र-छात्राओं की आपार आईडी बनाकर सूचना नहीं दी गयी तो उनके विद्यालय के यूडायस कोड बंद करने के साथ - साथ मान्यता रद्द करने की संस्तुति कर पत्रावली शासन को भेजा जायेगा।

सामान्य प्रश्न

तहबरपुर में कितने विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया?
तहबरपुर में 11 मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया।
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