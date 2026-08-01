एक कदम शहीदों के सम्मान की ओर अभियान का तिलगोड़ी मे आयोजन

एक कदम शहीदों के सम्मान की ओर अभियान का तिलगोड़ी मे आयोजन
प्राथमिक विद्यालय तिलगोड़ी में 'एक कदम शहीदों के सम्मान की ओर' अभियान आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य आजादी के नायकों और शहीदों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बच्चों को महात्मा गांधी के योगदान के बारे में बताया और शहीदों की कुर्बानी का महत्व समझाया।
प्राथमिक विद्यालय तिलगोड़ी में शनिवार को एक कदम शहीदों के सम्मान की ओर अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आजादी के महानायकों और शहीदों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रांगण में शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। बच्चों को जानकारी देते हुए विद्यालय प्रधानाध्यापक डॉ. रामनेवाज सिंह ने कहा कि शहीदों की कुर्बानी की वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश सेवा का संकल्प लेना होगा। शहीदों के सम्मान के लिए एक से 15 अगस्त तक प्रतिदिन शिक्षक अलग-अलग अमर शहीदों के योगदान से बच्चों को परिचित कराएंगे।
इसी क्रम मे आज बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, सत्य, अहिंसा और स्वदेशी आंदोलन में उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया कि कैसे बापू के नेतृत्व में पूरे देश ने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय है। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंत में बच्चों ने रघुपति राघव राजा राम गीत गाया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया।
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