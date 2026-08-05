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भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई को डे आफीसर जिम्मेदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई को डे आफीसर जिम्मेदारप्रत्येक दिन के लिए अलग-अलग शिक्षकों को बनाया गया डे आफीसरसभी आवासीय स्कूलों में खाद्य पदार्थों की जा

भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई को डे आफीसर जिम्मेदार

ललितपुर। अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा में अध्ययनरत बच्चों की तबीयत बिगड़ने के घटनाक्रम से सबक लेते हुए प्रशासन ने इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देने के लिए निगरानी की व्यवस्था को पुख्ता बनाया है। अब भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई जांचने के लिए हर दिन का अलग-अलग डे आफीसर होगा। जो बिना लापरवाही अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बीते दिनों अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा में भोजन करने के बाद लगभग एक सैकड़ा बच्चों की तबीयत बिगड़ गयी थी। पेट में दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत होने के बाद उनको मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। खाद्य पदार्थों, पानी और उल्टी के नमूने भी लिए गए थे।

जिनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ खाद्य सामग्रियां अधोमानक मिली तो वहीं उल्टी में वैक्टीरिया की पुष्टि हुई। इस घटनाक्रम को गम्भीरता से लेते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने निगरानी की व्यवस्था बनाई है। जिसके तहत अब अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा में हर रोज अलग-अलग डे आफीसर नियुक्त होंगे। गुणवत्तायुक्त भोजन और साफ सफाई उनकी जिम्मेदारी रहेगी। वह प्रतिदिन मेन्यू के हिसाब से भोजन पकवाएंगे और किचेन, भोजनशाला तथा स्टोर की साफ सफाई को भी परखेंगे। प्रतिदिन अलग-अलग शिक्षक के डे आफीसर होने से लापरवाही की संभावना कम रहेगी। इसके अलावा परिवार से दूर रहने वाले शिक्षक बच्चों के साथ भोजन भी करेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम प्रत्येक पंद्रह दिनों में विद्यालय जाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचेगी और उनके नमूने लेकर प्रयोगशाला भी भेजेंगे। फूड सेफ्टी आफीसरों को अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आवासीय विद्यालयों में यह कार्रवाई करनी ही होगी। इसमें हीलाहवाली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी के निर्देश पर अब उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी अटल आवासीय विद्यालय धौर्रा सहित अपने-अपने क्षेत्र के सभी आवासीय विद्यालयों का साप्ताहित भ्रमण करके रिपोर्ट उनको भेजेंगे। जिलाधिकारी के मुताबिक सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें लापरवाही कतई क्षम्य नहीं होगी।

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