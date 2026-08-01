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स्कूल से लौट रही छात्रा से ऑटो चालक ने की छेड़खानी, गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल ऑटो चालक द्वारा छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। चालक ने उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर अश्लील हरकत की और जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने मां को इस बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

स्कूल से लौट रही छात्रा से ऑटो चालक ने की छेड़खानी, गिरफ्तार

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। शहर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की कक्षा छह की छात्रा से स्कूल ऑटो चालक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि चालक ने स्कूल से लौटते समय सभी बच्चों को घर छोड़ने के बाद 12 वर्षीय छात्रा को स्पोर्ट्स कॉलेज के पास सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। छात्रा के विरोध करने पर उसे गालियां दीं और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घर पहुंचकर बच्ची ने मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां के अनुसार उनकी बेटी प्रतिदिन स्कूल ऑटो से आती-जाती है। शुक्रवार सुबह वह अन्य बच्चों के साथ स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर में सामान्य समय से कुछ देर बाद घर पहुंची। देरी का कारण पूछने पर वह घबरा गई और रोने लगी। काफी समझाने पर उसने बताया कि छुट्टी के बाद ऑटो चालक ने पहले सभी बच्चों को उनके घर छोड़ दिया। इसके बाद वह उसे स्पोर्ट्स कॉलेज के पास एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ जबरन छेड़छाड़ करते हुए बैड टच किया।

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घटना के विवरण

बच्ची ने विरोध किया और रोने लगी तो आरोपी ने उसे गालियां दीं। उसने धमकी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे जान से मार देगा। डरी-सहमी छात्रा किसी तरह घर पहुंची और मां को पूरी घटना बताई। उसने मां से कहा कि वह अब उस चालक के साथ स्कूल नहीं जाएगी।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा की मां चिलुआताल थाने पहुंचीं और आरोपी ऑटो चालक प्रदीप पांडेय के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि अधिक उम्र होने के कारण उन्होंने उस पर भरोसा कर अपनी बेटी को उसके ऑटो से स्कूल भेजना शुरू किया था, लेकिन उसने उस भरोसे को तोड़ दिया।

पुलिस के बयान

पुलिस ने तहरीर के आधार पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक ब्यूटी सिंह को सौंपी गई है।

आगे की कार्रवाई

सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

अधिकांश प्रश्न

घटना कब हुई?
घटना शुक्रवार को हुई जब छात्रा अन्य बच्चों के साथ स्कूल गई थी।
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