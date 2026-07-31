माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज

बलरामपुर, संवाददाता। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) व माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को जनपदीय माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं के साथ हुआ। स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान सभी खिलाड़ियों की तकनीकी दक्षता, फिटनेस व प्रदर्शन के आधार पर अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ग की जनपदीय टीमों का चयन किया गया, जो आगामी मंडलीय प्रतियोगिता में बलरामपुर का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल इंटर कॉलेज गालिबपुर के संयोजन में किया गया।

कार्यक्रम जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद के निर्देशन में संपन्न हुआ। खेल संयोजक एवं प्रधानाचार्य रीता चौधरी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माध्यम हैं तथा ऐसी प्रतियोगिताएं नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। ट्रायल के उपरांत बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंडर-14 बालक वर्ग में विवेक कुमार गुप्ता, जबकि बालिका वर्ग में हिमांशी एवं प्रगति का चयन किया गया। अंडर-17 वर्ग में प्रिंस सोनी तथा जानसी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चयन सूची में स्थान बनाया। वहीं अंडर-19 वर्ग में सुमाल अहमद, विमलेश कुमार, अंशिका पांडेय एवं मान्या मिश्रा का चयन हुआ। टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। ट्रायल के आधार पर मॉडर्न इंटर कॉलेज के प्रज्ज्वल गुप्ता तथा सीएमएस के फहद का चयन जनपदीय टीम के लिए किया गया। जिला क्रीड़ा सचिव मु. सुहेल ने बताया कि चयनित खिलाड़ी अब मंडलीय प्रतियोगिता में बलरामपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अनुशासित तैयारी और बेहतर प्रदर्शन के दम पर जिले का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए नियमित अभ्यास और खेल भावना बनाए रखने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के दौरान खेल गतिविधियों के सफल संचालन में मदन लाल, अर्पण पाण्डेय, पंकज पाण्डेय, रश्मि सिंह, नवीन पाल, प्रशांत सिंह, उमेश तिवारी एवं राधा मिश्रा सहित बड़ी संख्या में व्यायाम शिक्षक, खेल अधिकारी व विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे। आयोजन में खिलाड़ियों के बीच उत्साह, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का माहौल देखने को मिला।