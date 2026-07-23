स्कूल चलो अभियान के तहत बंजारा परिवारों के बच्चों को स्कूल से जोड़ने की पहल

शामली। शासन द्वारा संचालित 'आज स्कूल चलो अभियान' के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बदलूगढ़, कैराना की ओर से विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क एवं भ्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान गैस गोदाम के निकट हाल ही में आकर बसे 4-5 बंजारा परिवारों से संपर्क किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए चलाए जा रहें स्कूल चलो अभियान जिले में जोरो पर है। जिसके चलते प्राथमिक विद्यालय बदलूगढ़ कैराना के शिक्षको द्वारा उन परिवारों के पास जाकर बच्चों को सकूल मे प्रवेश दिलाने के लिए जागरूक किया गया जो परिवार वर्षों से कैराना क्षेत्र के आसपास अस्थायी झोपड़ियां बनाकर जीवनयापन करते हैं और भूमि मालिक के कहने पर समय-समय पर स्थान बदलते रहते हैं।

परिवारों के बच्चों के पास विद्यालय में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी विद्यालय की ओर से उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय की टीम ने अभिभावकों को समझाया कि वे अपने बच्चों को लेकर अगले दिन विद्यालय आएं। प्रवेश से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं में विद्यालय हर संभव सहयोग करेगा। यह बस्ती विद्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। भ्रमण के दौरान पता चला कि अधिकांश बच्चे सुबह अपनी माताओं के साथ खेतों से लकड़ी बीनने जाते हैं और दिनभर इधर-उधर घूमते या भीख मांगते हैं। सभी बच्चे अब तक शिक्षा से वंचित हैं। परिवारों के पास शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। विद्यालय की टीम ने अभिभावकों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर जीवन का सबसे सशक्त माध्यम है। अभिभावकों से अपने सभी बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालय बदलूगढ़ में कराने की अपील की गई, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सरकार की विभिन्न छात्रहितकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके।