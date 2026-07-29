Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नामांकन संख्या में आई कमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

उरुवा। परिषदीय विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष स्कूल चलो अभियान चलाया जाता

नामांकन संख्या में आई कमी

परिषदीय विद्यालयों में नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है। साथ ही बच्चों का नामांकन प्रतिशत अधिक रहे, इसके लिए अन्य कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षा के अतिरिक्त दोपहर का भोजन, पाठ्य पुस्तकें, बच्चों के ड्रेस मुफ्त देने के बावजूद विकासखंड उरुवा अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के नामांकन संख्या में कमी आई है। उरुवा के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया कि 2026-27 सत्र में जुलाई माह के अंत तक 12802 नामांकन हुए हैं, जो अपने लक्ष्य से 1181 नामांकन कम है। वहीं पिछले सत्र 2025-26 की बात की जाए, तो नामांकन संख्या 13883 थे।

ये भी पढ़ें:श्रृंग्वेरपुर धाम ब्लॉक में बढ़ा बच्चों का नामांकन
ये भी पढ़ें:Gangapar News: मांडा में पिछले साल से भी कम हुए 410 नामांकन
ये भी पढ़ें:Gangapar News: स्कूल चलो अभियान का हुआ है मामूली असर

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uruwa
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।