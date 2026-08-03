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तीन स्कूलों पर ताला, शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गावां प्रखंड के तीन विद्यालयों के लगातार बंद रहने की शिकायत ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद विद्यालयों के निरीक्षण में बंद पाए जाने का मामला अब जिला स्तर तक पहुंच गया है। शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता जताई गई है।

तीन स्कूलों पर ताला, शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल

गावां, प्रतिनिधि। गावां प्रखंड के तीन विद्यालयों के लगातार बंद रहने की शिकायत ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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स्कूलों के निरीक्षण

ग्रामीणों की शिकायत के बाद विद्यालयों के निरीक्षण में बंद पाए जाने का मामला अब जिला स्तर तक पहुंच गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई), गिरिडीह को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक, 24 जुलाई को ग्रामीणों की सूचना पर संबंधित विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान विद्यालय बंद मिले।

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शिक्षकों की उपस्थिति

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ विद्यालय निर्धारित समय पर नियमित रूप से नहीं खुलते हैं और कई बार पूरे दिन बंद रहता है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ सरकारी शिक्षा व्यवस्था की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायत में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन (एमडीएम) और अन्य सरकारी योजनाओं के संचालन में कथित अनियमितता की जांच की मांग की गई है।

शिक्षा गुणवत्ता का सवाल

विद्यालय भवन बनने के बाद उसके रखरखाव और शैक्षणिक गतिविधियों की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं। 20 सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। ऐसे में विद्यालयों का नियमित संचालन और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित होना जरूरी है। उन्होंने डीएसई से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा जांच की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक को भी भेजी गई है।

सामान्य प्रश्न

गावां प्रखंड के विद्यालयों में क्या समस्या सामने आई है?
गावां प्रखंड के तीन विद्यालय लगातार बंद रहने की शिकायत मिली है।
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