घायल बच्चों की हालत में सुधार, अस्पताल से मिली छुट्टी

चित्रकूट। मुख्यालय कर्वी से सटे कालूपुर पाही स्थित प्राथमिक विद्यालीय के सामने शनिवार को तेज रफ्तार स्कूल बस के पेड़ से टकराने पर घायल सभी छात्रों को इलाज के बाद हालत में अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रयागराज रेफर होने वाला छात्र भी रविवार को सकुशल घर लौट आया। सभी बच्चों की हालत ठीक बताई जा रही है। शराब के नशे में लापरवाही से बस दौड़ाने वाले चालक के खिलाफ चौकी प्रभारी खोह की तहरीर पर कर्वी कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार को दोपहर में स्कूल की छुट्टी बाद चालक बनारसी प्रसाद बच्चों को बस में लेकर छोंडने भौंरी की तरफ जा रहा था। शराब के नशे में चालक ने बस तेज रफ्तार से दौड़ाई। जिसके चलते चालक की लापरवाही से बस कालूपुर पाही के पास हाईवे किनारे पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में चालक, परिचालक, एक अन्य चालक व 14 बच्चे गंभीर रुप से घायल हो गए थे। इन सभी को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हालत गंभीर होने पर एक बच्चे अवनीश को डाक्टरों ने प्रयागराज रेफर किया था। रविवार को जिला अस्पताल से सभी भर्ती बच्चों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। प्रयागराज में छात्र अवनीश को जांच के बाद स्वस्थ बताया गया। जिससे वह भी सकुशल अपने घर लौट आया। प्रभारी निरीक्षक कर्वी दुर्गविजय सिंह का कहना है कि सभी बच्चे इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ है। सभी परिजन अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर घर ले गए है। प्रशासन हादसे की जांच भी शुरु कर दी है। इसके लिए दुर्घटनाग्रस्त स्कूल बस की विशेषज्ञ के जरिए जांच भी कराई गई है। इधर चौकी प्रभारी खोह यादवेन्द्र प्रताप सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक बस चलाने वाले चालक बनारसी प्रसाद के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है.