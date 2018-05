हादसा : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्कूल बस और प्राइवेट बस की टक्कर, 20 बच्चे घायल

राजस्थान के कोटपूतली थाना क्षेत्रा में आज हरियाणा परिवहन और एक निजी स्कूल की बस में हुई टक्कर में बीस बच्चों सहित 22 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए बच्चों को स्थानीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां चिकित्सकों के अनुसार कुछ बच्चों की हालत गंभीर है जबकि बस चालक और परिचालक को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया है।

दुर्घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और बच्चों की चीख पुकार सुन कर ग्रामीण एकत्रित हो गये। बस हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के अभिभावक भी मौके पर पहुचें और बच्चों के बारे में जानकारी करते देखे गये। कई अभिभावक सीधे अस्पताल पहुचें और बच्चों के बारे में जानकारी लेते रहे।

दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से उन्हें अलग अलग वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार कोटपुतली की सोहावाटी इंटरनेशनल स्कूल की बस सवेरे लगभग साढ़े सात बजे बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी तभी पावर हाउस के समीप सामने से तेज गति से आ रही हरियाणा परिवहन निगम की बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि बस के आगे का हस्सिा पिचक गया। इस हादसे में हरियाणा परिवहन निगम में बैठे कुछ यात्रियों को भी चोटें आयी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Around 25 children injured in a collision between a school bus & a private bus on Delhi-Jaipur Highway in #Jaipur's Kotputli, admitted to nearby government hospital. More details awaited #Rajasthan pic.twitter.com/myx3n28pLI