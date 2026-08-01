चित्रकूट के कालूपुर पाही के पास एक तेज रफ्तार स्कूल बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां एक बच्चे को प्रयागराज रेफर किया गया। पुलिस ने बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित निकाला। चालक शराब के नशे में था।

स्कूल बस पेड़ से टकराई, 15 बच्चों समेत चालक-परिचालक घायल

चित्रकूट, संवाददाता। मुख्यालय कर्वी से सटे कालूपुर पाही के पास प्राथमिक विद्यालय के सामने हाईवे में बच्चों को लेकर घर छोड़ने जा रही तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 15 बच्चों समेत चालक व परिचालक गंभीर रुप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। आनन-फानन निजी वाहनों से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से हालत गंभीर होने पर एक बच्चे को प्रयागराज रेफर किया गया है। शनिवार को दोपहर करीब पौने दो बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद जीडीएनडी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज स्टेशन रोड की बस बच्चों को भौंरी क्षेत्र के गांवों में छोड़ने जा रही थी।

बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। बस को खोह निवासी 60 वर्षीय चालक बनारसी लाल चला रहा था। उसके साथ परिचालक शीतलपुर निवासी 43 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद मौजूद था। रास्ते में पिपरावल पुल के पास एक अन्य स्कूल बस का चालक रेहुंटिया निवासी 30 वर्षीय ओमप्रकाश भी बैठ गया। कालूपुर पाही के पास प्राथमिक विद्यालय के सामने तेज रफ्तार बस चालक की लापरवाही के चलते अनियंत्रित होकर यूकेलिप्टस के भारी-भरकम पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्रप्रकाश तिवारी समेत अन्य शिक्षक व आसपास रहने वाले लोग पहुंचे। कुछ ही देर में सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। आनन-फानन बस में फंसे सभी बच्चों को शीशे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकालकर निजी वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में बस के चालक-परिचालक, दूसरे स्कूल का सवार चालक के अलावा 15 बच्चे गंभीर रुप से घायल हो गए। कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई। जानकारी मिलने पर बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंचे। जहां अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। हालत गंभीर होने पर कोठिलिहाई निवासी 12 वर्षीय अवनीश को डाक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। हादसे के बाद बच्चे काफी सहमे नजर आए। बस का बायीं तरफ का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में यह बच्चे हुए घायल ब्यूर निवासी 12 वर्षीय प्रशांत, 15 वर्षीय अंशिका, 7 वर्षीय समरप्रताप, 11 वर्षीय गौरी सिंह, 12 वर्षीय अंश श्रीवास्तव, 14 वर्षीय नितिन, कोठिलिहाई निवासी 12 वर्षीय अवनीश, बगरेही निवासी 16 वर्षीय शैलजा व 11 वर्षीय हर्ष गंभीर रुप से घायल हुए है। जिनका जिला अस्पताल में इलाज किया गया। जबकि कोठिलिहाई निवासी पांच वर्षीय वैदेही सिंह, सात वर्षीय पृथ्वी सिंह, ब्यूर के सगे भाई बहन 12 वर्षीय वैष्णवी व 7 वर्षीय वैशाली के अलावा चार वर्षीय विशाल का इलाज एक निजी अस्पताल में इलाज हुआ।

शराब के नशे में तेज गति से बस दौड़ा रहा था चालक स्कूल से बच्चों को बैठाने के बाद पिपरावल पुल पार करते ही चालक बस को तेज गति से दौड़ा रहा था। बच्चों के मुताबिक चालक के पास बोनट में परिचालक ओमप्रकाश भी बैठा था। दोनो आपस में बातें कर रहे थे। बस हाईवे में लहराते हुए तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बच्चों का कहना है कि उन लोगों ने शोर मचाया, लेकिन चालक ने नहीं सुनी। चालक शराब के नशे में भी था। जिला अस्पताल में भर्ती चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई गई। जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि भी हुई है। सीओ सिटी सत्येंद्र सिंह का कहना है कि जांच में चालक को शराब के नशे में होना पाया गया है।

डीएम-एसपी पहुंचे अस्पताल, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त हादसे की जानकारी मिलने के बाद मानिकपुर समाधान दिवस से डीएम पुलकित गर्ग व एसपी अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने हादसा स्थल पर स्थिति का जायजा लिया। आसपास मौजूद लोगों से जानकारी ली। इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर भर्ती चालक, परिचालक व बच्चों का हालचाल लिया। सीएमएस को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने यात्री एवं माल कर अधिकारी को संबंधित वाहन संचालक के खिलाफ नोटिस जारी करने तथा जांच में लापरवाही पाए जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए।