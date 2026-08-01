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तीन से सात अगस्त तक सभी स्कूलों एवं मदरसों में चलेगा टीडी टीकाकरण अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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तीन से सात अगस्त तक सभी स्कूलों एवं मदरसों में चलेगा टीडी टीकाकरण अभियान तीन से सात अगस्त तक सभी स्कूलों एवं मदरसों में चलेगा टीडी टीकाकरण अभियान तीन

तीन से सात अगस्त तक सभी स्कूलों एवं मदरसों में चलेगा टीडी टीकाकरण अभियान

डीएम डॉ. राजेन्द्र पैंसिया के निर्देशानुसार जिले में तीन से सात अगस्त तक सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों तथा मदरसों में स्कूल आधारित टीडी (टिटनेस-डिप्थीरिया) टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य बच्चों को टिटनेस एवं डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखना है। इस अभियान के अंतर्गत पांच वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 10 वर्ष तक के बच्चों तथा कक्षा-10 में अध्ययनरत लगभग 16 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को टीडी का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें विद्यालयों में पहुंचकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण करेंगी।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

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सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य अभियान को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। विद्यालयों में प्रार्थना सभा, रैली, जनजागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि टीकाकरण दिवस पर विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए तथा टीकाकरण हेतु चिन्हित सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

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