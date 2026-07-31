छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए समय सारिणी जारी

गाजीपुर, संवाददाता। शैक्षिक सत्र 2026-27 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9 और 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11 - 12) आनलाईन आवेदन से लेकर वितरण के लिए समय सारिणी जारी हो गयी है। निर्गत समय सारिणी के अनुसार मान्यता प्राप्त विद्यालयों की ओर से मास्टर डाटावेस में सम्मलित होने के लिए आनलाइन आवेदन करना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष सभी प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटा अपडेट किये जाने आदि कार्रवाई की जाएगी। पांच अगस्त तक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाईल को ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना नौ अगस्त तक अनिवार्य है।