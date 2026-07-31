Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुरातन छात्र समिति ने 12 छात्राओं की फीस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

अलीगढ़ में पुरातन छात्र समिति ने 12 छात्राओं की फीस विद्यालय को सौंपी। समिति 2236 विद्यार्थियों की फीस का खर्च उठा रही है, जिनमें अधिकांश बेटियां हैं। उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि फीस का अभाव दूर करके छात्राओं को पढ़ाई में मदद मिलती है। समिति शिक्षा के क्षेत्र में 26 वर्षों से कार्य कर रही है।

पुरातन छात्र समिति ने 12 छात्राओं की फीस

अलीगढ़। पुरातन छात्र समिति ( रजिस्टर्ड) के संरक्षक एवं धर्म समाज महाविधालय के भवन निर्माण संयोजक उपेंद अग्रवाल ने गुरुवार को चम्पा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज की 12 छात्राओं की फीस विद्यालय की प्रधानाचार्या मनीषा अग्रवाल एवं भावना को सौंपी। समिति 2236 विद्यार्थियों की फीस वहन कर रही है। जिसमें अधिकतर बेटियां ही हैं। उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जो छात्राएं फीस के अभाव में पढ़ नहीं पाती हैं, उनकी फीस जमा करके मुझे बहुत शांति का अनुभव होता है। संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप के गुप्त ने बताया कि समिति पिछले 26 वर्षों से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों की फीस, निशुल्क पुस्तकें, पीने के पानी के लिए प्याऊ, खेलकूद और पढ़ने के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए साइकिलें भेंट करती है।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: छात्राओं को स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवनशैली अपनाने के लिए किया प्रेरित

इस अवसर पर नीरज शर्मा, प्रिया सक्सेना आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Scholarship Aligarh News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।