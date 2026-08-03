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छात्रवृत्ति के लिए तैयार मास्टर डाटा का डीआईओएस करेंगे सत्यापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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उरई में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण की समय सारणी जारी की गई है। सभी विद्यालयों को मास्टर डाटा तैयार कर सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है, और धनराशि का अंतरण 25 से 31 जनवरी 2027 तक होगा।

छात्रवृत्ति के लिए तैयार मास्टर डाटा का डीआईओएस करेंगे सत्यापन

उरई, संवाददाता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12) के विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने एवं छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्रवाई के लिए समय सारिणी निर्धारित कर दी गई है। सभी स्कूलों को डाटा तैयार कर सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि विद्यालयों द्वारा पांच अगस्त तक मास्टर डाटा तैयार कर लिया जाए इसका सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन नौ अगस्त तक किया जाएगा। छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण तथा हार्डकॉपी संस्थान में जमा करने की तिथि 11 अगस्त से 25 अगस्त तक निर्धारित की गई वहीं विद्यालय द्वारा छात्रों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी एवं अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डाटा ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का काम 30 अगस्त तक होगा।

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16 नवंबर से 20 नवंबर तक,सन्देहास्पद डाटा का वास्तविक अभिलेखीय साक्ष्य से मिलान और सत्यापन 14 दिसंबर तक कर लिया जाएगा। इसके बाद एनआईसी द्वारा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक फिर से स्कूटनी की जाएगी तत्पश्चात जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा लॉक किया जाएगा। इसके बाद 16 जनवरी 2027 से 24 जनवरी 2027 तक तथा धनराशि का अन्तरण 25 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक होगा।

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