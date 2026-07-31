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केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरू में लगा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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गुवा में केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरू में छात्रवृत्ति योजना के प्रति जागरूकता फैलाने और पात्र छात्रों का पंजीकरण कराने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 39 खान श्रमिकों के आश्रित विद्यार्थियों की पहचान कर उनका पंजीकरण किया गया।

केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरू में लगा शिविर

गुवा। केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरू में छात्रवृत्ति योजना के प्रति विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को जागरूक करने तथा पात्र छात्रों का पंजीकरण कराने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का सफल संचालन महाप्रबंधक (मानव संसाधन) अमित विश्वास, एजीएम (मानव संसाधन) रोहित टोप्पो एवं उनके अधिकारियों के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. आशीष कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारी भी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान खान श्रमिकों के 39 आश्रित विद्यार्थियों की पहचान की गई तथा उनका राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया गया।

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