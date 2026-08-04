छात्रवृत्ति आवेदन की समय सारिणी जारी, 11 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम, दशमोत्तर एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की अधिकृत समय सारिणी जारी कर दी है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों एवं पात्र छात्र-छात्राओं से निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि ने बताया कि कक्षा 9 एवं 11 (फ्रेश) के विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर तक किए जाएंगे, जबकि कक्षा 10 एवं 12 (नवीनीकरण) के छात्र-छात्राएं 11 अगस्त से 25 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे।

इसके बाद विद्यालय स्तर पर बायोमैट्रिक सत्यापन, अंक एवं उपस्थिति दर्ज कर ऑनलाइन सत्यापन और अग्रसारण की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी की जाएगी। वहीं कक्षा 12 से उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए नवीनीकरण आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तथा फ्रेश आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। संबंधित शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध एजेंसियों द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया के बाद पात्र छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटा तैयार करने, सत्यापन, ऑनलाइन अग्रसारण, एनआईसी स्क्रूटनी, जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करने, मांग सृजन तथा धनराशि अंतरण की विस्तृत समय सारिणी शासन स्तर से जारी कर दी गई है। सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समयबद्ध ढंग से सभी औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि कोई भी पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।