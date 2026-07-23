छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन शुरू, जनवरी में खातों में पहुंचेगी धनराशि
बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समय-सारिणी जारी की गई है। पात्र अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं 11 अगस्त से 25 अगस्त और 21 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित होंगे और जनवरी 2027 में धनराशि सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
बलरामपुर, संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम, दशमोत्तर एवं अन्यदशम छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र-छात्राएं निर्धारित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के नवीनीकरण आवेदन 11 अगस्त से 25 अगस्त तक किए जाएंगे, जबकि नए आवेदन 21 सितंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। इसी तरह उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के नवीनीकरण आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक और नए आवेदन 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों को आवेदन की हार्डकॉपी तथा आवश्यक अभिलेख निर्धारित समय के भीतर संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य है। सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किए जाएंगे। उन्होंने छात्र-छात्राओं व शिक्षण संस्थानों से समय-सारिणी का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया समय से पूरी कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सत्यापन व अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जनवरी 2027 में सीधे हस्तांतरित की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक सहायता मिल सके।
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