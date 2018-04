SC/ST एक्ट : मध्यप्रदेश में मंत्री के घर पर पथराव, ग्वालियर, भिंड और मुरैना में कर्फ्यू  

एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में दलित संगठनों द्वारा दो अप्रैल को किए गए भारत बंद के ऐलान के बाद देश भर में हिसंक आंदोलन देखने को मिले। देश भर से हिंसा में हुई मौतों की संख्या अब तक 12 बताई जा रही है। देश के अन्य हिस्सों की ही तरह भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर मध्यप्रदेश प्रशासन पूरी तरह से नियंत्रण पाने में असफल रहा।

सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी पर दिए फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन में ग्वालियर और चंबल में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 16 लोगों के घायल होने की खबर है। हालात को देखते हुए आज भी ग्वालियर, भिंड और मुरैना में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंत्री लाल सिंह आर्य के घर पर भी पथराव किया गया। जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भिंड में भी भाजपा सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद के घर पर पथराव करने की खबर आई।

वहीं दूसरी ओर मामले पर राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा- राज्य की परिस्थिति सामान्य है। राज्य में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हमारी प्राथमिकता राज्य की कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है।

Situation in the state is normal. Adequate police force has been deployed. Our priority is to maintain law and order in the state: Madhya Pradesh Home Minister Bhuepndra Singh #BharatBandh pic.twitter.com/WKesZN2909