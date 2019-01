एनआरसीः सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अंतिम रूप देने की समय सीमा 31 जुलाई, 2019 से आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने एनआरसी समन्वयक, असम सरकार और चुनाव आयोग के बीच यह सुनिश्चित करने के वास्ते बैठक कराये जाने के आदेश दिए कि चुनावों और एनआरसी कार्य के लिए अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। बता दें कि एनआरसी का असम में भारी विरोध हो रहा है।

Supreme Court orders Assam Chief Secretary, State NRC Coordinator Prateek Hajela, and Election Commission to meet within 7 days to decide how to conduct NRC verification hearings; the process for Lok Sabha elections may continue simultaneously. https://t.co/w6AlUU1vIR