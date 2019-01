लोकपाल की नियुक्ति में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र सरकार से हलफनामा देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सितंबर 2018 से अभी तक लोकपाल की खोज समिति (सर्च कमिटी) के गठन को लेकर उठाए गए कदमों पर हलफनामा सौंपे। शीर्ष कोर्ट ने सरकार को 17 जनवरी को शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सर्च कमिटी में देरी क्यों हो रही है?

Supreme Court directs Centre to place on record steps taken by the Search Committee with regard to appointment of Lokpal. SC expresses disappointment over the slow pace of progress in selection of Lokpal by the government. Next date of hearing is January 17. pic.twitter.com/BnTfhv7aEH