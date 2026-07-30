भारतीय स्टेट बैंक ने श्रावणी मेला 2026 के सफल संचालन के लिए पुलिस प्रशासन को एंबुलेंस, रेनकोट और छाते वितरित किए। इस पहल के तहत, ये संसाधन पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे मेले के दौरान यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

श्रावणी मेला : एसबीआई ने पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराया आवश्यक संसाधन

देवघर,प्रतिनिधि। श्रावणी मेला 2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के अंतर्गत पुलिस प्रशासन एवं यातायात पुलिस को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए।

पुलिस प्रशासन के लिए सहयोग एसबीआई द्वारा पुलिस प्रशासन को एक एंबुलेंस, रेनकोट एवं छाता प्रदान की गई। जिसका उपयोग श्रावणी मेले के दौरान विभिन्न स्थानों पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन आवश्यकताओं तथा ड्यूटी के दौरान आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस को बैरिकेड, रेनकोट एवं छाते उपलब्ध कराए गए। जिससे श्रावणी मेले के दौरान यातायात का संचालन सुगमतापूर्वक एवं व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। श्रावणी मेला में पुलिस प्रशासन एवं यातायात पुलिस के अधिकारी एवं जवान दिन-रात अपनी सेवाएं देते हैं। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने यह सहयोग प्रदान किया है।

एसबीआई की प्रतिबद्धता मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के उपमहाप्रबंधक एस. सत्यनारायण राव ने पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर को एंबुलेंस की चाबी सौंपते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भी सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजन में सहयोग करना बैंक के लिए गर्व का विषय है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भारतीय स्टेट बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रावणी मेले के दौरान हजारों पुलिस अधिकारी एवं जवान लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे समय में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई एंबुलेंस एवं अन्य संसाधन पुलिस बल के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।

भविष्य की प्रतिबद्धता उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सदैव समाज एवं प्रशासन के साथ मिलकर जनकल्याणकारी कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। श्रावणी मेले जैसे विशाल आयोजन में पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करना बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भविष्य में भी बैंक ऐसे कार्यों में अपनी सहभागिता जारी रखेगा। इस अवसर पर एसपी प्रवीण पुष्कर, उपमहाप्रबंधक एस सत्यनारायण राव, क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुलदीप कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (सीसीआर) लक्ष्मण प्रसाद, सार्जेंट मेजर रोशन मरांडी, भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।