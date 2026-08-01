एसबीआई स्टाफ एसो. पटना सर्किल के अध्यक्ष बने रिंटू रजक
एसबीआई के कर्मचारी नेता रिंटू रजक को पटना सर्किल का नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। बधाई देने के लिए एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया, जिसमें सदस्यों ने रजक को सम्मानित किया और उनके नेतृत्व के लिए शुभकामनाएं दी।
एसबीआई के कर्मचारी नेता रिंटू रजक को एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन, पटना सर्किल का नव-निर्वाचित सर्किल अध्यक्ष चुना गया है। इस अवसर पर सभी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। इसी को लेकर एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन ने सर्किल अध्यक्ष रिंटू रजक के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया। एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष टीएस कलसी, सचिव चमक सेनगुप्ता, सहायक सचिव शुव्रल रॉय तथा वरिष्ठतम सदस्य समरेन्द्र सरकार ने उन्हें स्मृति-चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया। सचिव चमक सेनगुप्ता ने कॉमरेड रिंटू रजक को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। उन्होंने उनके सफल नेतृत्व की कामना की। कॉमरेड रिंटू रजक ने सर्किल अध्यक्ष बनने तक के संघर्ष और अनुभव सदस्यों के साथ साझा किए।
टी शशि कुमार तथा एसोसिएशन के अध्यक्ष टीएस कलसी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और शुभकामनाएं दीं।
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