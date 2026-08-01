रोजमर्रा के भुगतान अनुभव को आसान बनाएगा कार्ड
एसबीआई कार्ड और गूगल ने मिलकर गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड रोजमर्रा की खरीदारी में पुरस्कार अर्जित करने की सुविधा देता है और आसान ईएमआई विकल्प भी प्रदान करता है। ग्राहकों को किराना, यात्रा, बिल भुगतान और ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे।
एसबीआई कार्ड और गूगल ने मिलकर गूगल पे फ्लेक्स एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड रोजमर्रा के भुगतान अनुभव को आसान और बेहतर बनाएगा। कार्ड से खरीदारी पर ग्राहक स्टार्स अर्जित कर सकते हैं और भुगतान के वक्त उन्हें रिडीम करके तुरंत फायदा उठा सकते हैं। कार्ड किराना सामानों की खरीदारी, बिल के भुगतान, ट्रैवल बुकिंग, उपयोगी सेवाओं के बिल के भुगतान, शॉपिंग और ऑनलाइन खरीदारी पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसके अलावा पैसों के लेन-देन को आसान बनाने को ग्राहक अपने आखिरी बकाया बिल को आसान ईएमआई में भी बदल सकते हैं।
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