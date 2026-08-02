14 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ
एसबीआई आरसेटी ने हवालबाग में 14 दिवसीय सॉफ्ट टॉयज मेकिंग प्रशिक्षण की शुरुआत की। निदेशक राकेश रोशन विश्वकर्मा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण में 20 प्रतिभागी विभिन्न प्रकार के टेडी बनाने की कला सीखेंगे। निदेशक ने आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित किया।
मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। एसबीआई आरसेटी की ओर से हवालबाग में 14 दिवसीय सॉफ्ट टॉयज मेकिंग प्रशिक्षण शुरू हुआ। शुभारंभ निदेशक राकेश रोशन विश्वकर्मा ने किया। प्रशिक्षण में 20 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिन्हें अलग-अलग प्रकार के टेडी बनाना सिखाया जाएगा। निदेशक ने प्रशिक्षणर्थियों को प्रशिक्षण का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। यहां हरीश सती, अनीता टम्टा, राजेंद्र रावत, दयाल फर्त्याल, पीयूष साह, मनोज चौहान आदि थे।
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