Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ललमटिया के शिवालयों में जलार्पण को उमड़ी भक्तों की भीड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
Follow us on Google News
share

सावन के दूसरी सोमवारी को ललमटिया के बाबा त्रिकुटी नाथ धाम शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं ने शिव को जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ पूजा अर्चना की। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से उपवास करने से उनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। क्षेत्र में अन्य शिव मंदिरों में भी पूजा का माहौल बना रहा।

ललमटिया के शिवालयों में जलार्पण को उमड़ी भक्तों की भीड

सावन के दूसरी सोमवारी को लेकर ललमटिया स्थित बाबा त्रिकुटी नाथ धाम शिव मंदिर में सोमवार अहले सुबह से ही भक्तों की काफी भीड़ लगी रही। आसपास के महिला पुरुष एवं कुंवारी कन्याओं एवं श्रद्धालु भक्तों ने शिवालय में बोल बम व हर-हर महादेव के नारे के साथ बाबा पर जला अभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भगवान शिव पार्वती का पूजा अर्चना किया। लोगों का मानना है कि कोई भी भक्त सच्चे मन से उपवास कर सोमवार को त्रिकुटी नाथ धाम शिव मंदिर में जलाभिषेक करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। लीलातरी शिव मंदिर,बडा शिमडा शिव मंदिर, धानाबिंडी शिव मंदिर लोहंडिया बाजार शिव मंदिर,लोहंडिया पुनर्वास स्थल स्थित शिव मंदिर आदि शिवालियों में भी पूजा अर्चना के लिए काफी भीड़ देखी गई हर हर महादेव के जयकारे से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया श्रद्धालुओं ने फूल बेलपत्र प्रसाद अर्पित कर पूजा अर्चना के साथ सावन का आनंद उठाया।

ये भी पढ़ें:Lohardaga News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: नाथनगर: जलार्पण को लेकर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
ये भी पढ़ें:Purnia News: जलाभिषेक के लिए सुबह से लगी कतार, हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय हुआ माहौल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।