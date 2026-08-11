ललमटिया के शिवालयों में जलार्पण को उमड़ी भक्तों की भीड

ललमटिया के शिवालयों में जलार्पण को उमड़ी भक्तों की भीड
सावन के दूसरी सोमवारी को ललमटिया के बाबा त्रिकुटी नाथ धाम शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं ने शिव को जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ पूजा अर्चना की। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से उपवास करने से उनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। क्षेत्र में अन्य शिव मंदिरों में भी पूजा का माहौल बना रहा।
सावन के दूसरी सोमवारी को लेकर ललमटिया स्थित बाबा त्रिकुटी नाथ धाम शिव मंदिर में सोमवार अहले सुबह से ही भक्तों की काफी भीड़ लगी रही। आसपास के महिला पुरुष एवं कुंवारी कन्याओं एवं श्रद्धालु भक्तों ने शिवालय में बोल बम व हर-हर महादेव के नारे के साथ बाबा पर जला अभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भगवान शिव पार्वती का पूजा अर्चना किया। लोगों का मानना है कि कोई भी भक्त सच्चे मन से उपवास कर सोमवार को त्रिकुटी नाथ धाम शिव मंदिर में जलाभिषेक करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। लीलातरी शिव मंदिर,बडा शिमडा शिव मंदिर, धानाबिंडी शिव मंदिर लोहंडिया बाजार शिव मंदिर,लोहंडिया पुनर्वास स्थल स्थित शिव मंदिर आदि शिवालियों में भी पूजा अर्चना के लिए काफी भीड़ देखी गई हर हर महादेव के जयकारे से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया श्रद्धालुओं ने फूल बेलपत्र प्रसाद अर्पित कर पूजा अर्चना के साथ सावन का आनंद उठाया।
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