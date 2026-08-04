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बोल बम के जयकारे से गूंजा सिंहवाड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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सावन की पहली सोमवारी पर सिंहवाड़ा क्षेत्र का बटेश्वर नाथ धाम श्रद्धालुओं से भरा रहा। लोग जलाभिषेक के लिए सुबह से मंदिर पहुंचे और हर-हर महादेव के नारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल और स्वयंसेवक तैनात थे। सावन की फुहार में भक्त दिनभर पूजा और दर्शन करते रहे।

बोल बम के जयकारे से गूंजा सिंहवाड़ा

शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। सावन की पहली सोमवारी पर सिंहवाड़ा बोल बम के नारों से गूंजता रहा। सिंहवाड़ा बटेश्वर नाथ धाम सहित माधोपुर, कोरा, सढ़वाड़ा, मोहनपुर, भरवाड़ा आदि शिव मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए अलसुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सिंहवाड़ा स्थित प्राचीन बटेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर सहित सिंहवाड़ा भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर तथा आसपास पुलिस बल एवं स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी। सावन की फुहार के बीच श्रद्धालु दिनभर पूजन व दर्शन के लिए आते-जाते रहे।

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