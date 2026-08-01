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समाज सुधार व देशभक्ति का संदेश दे रही कांवड़ झांकियां

By Hindustan | Bureau
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रुड़की, कार्यालय संवाददाता। सावन माह और कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। रुड़की से गुजर रही कांवड़ पटरी पर इन दिनों शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। दूर

समाज सुधार व देशभक्ति का संदेश दे रही कांवड़ झांकियां
समाज सुधार व देशभक्ति का संदेश दे रही कांवड़ झांकियां

रुड़की, कार्यालय संवाददाता। सावन माह और कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। रुड़की से गुजर रही कांवड़ पटरी पर इन दिनों शिवभक्तों भीड़ उमड़ रही है। दूर-दराज के राज्यों से आए कांवड़िए जहां भगवान शिव के जयघोष के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं उनकी आकर्षक और संदेशपरक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

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