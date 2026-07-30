Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ यात्रा: सर्किट हाउस में मुख्य सचिव-डीजीपी की समीक्षा बैठक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

सावन महीने में कांवड़ यात्रा के लिए बरेली जोन में पहली बार मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण की बैठक हो रही है। बैठक में नौ जिलों के डीएम और एसएसपी शामिल होंगे। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, रूट, और सुविधाओं की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

कांवड़ यात्रा: सर्किट हाउस में मुख्य सचिव-डीजीपी की समीक्षा बैठक आज

सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली जोन में पहली बार आज गुरुवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। बैठक में नौ जिलों के डीएम और एसएसपी रहेंगे। बैठक के बाद डीजीपी पुलिस लाइन में जोनल कांवड कंट्रोल रूम, बास्केटबाल कोर्ट और संकल्प सभागार का उदघाटन करेंगे। इस बैठक को लेकर पूरा जोन अलर्ट किया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण की बैठक के संबंध में मीडिया को एडीजी जोन रमित शर्मा ने बताया, सावन माह में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर पहली बार बरेली जोन में यह बैठक की जाएगी।

ये भी पढ़ें:Bareily News: कांवड़ियों की सुरक्षा को कांवड यात्रा मार्ग से घाट तक रहेगी पुलिस की नजर

गुरुवार की सुबह 10:30 बजे तक मुख्य सचिव और डीजीपी बरेली पहुंच सकते हैं। बैठक में सभी नौ जिलों के डीएम और एसएसपी रहेंगे। समीक्षा के प्रमुख बिंदु कांवड़ यात्रा संबंधी होंगे। बैठक में कांवड़ियों का रूट, सुरक्षा व्यवस्था, सुविधाओं और पुलिस डयूटी संबंधी जिलेवार अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। कांवड़ को सभी जिलों में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बरेली पुलिस-प्रशासन ने कांवड़ को लेकर रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग, एंबूलेंस, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन कैमरों का उपयोग और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती आदि व्यवस्था कर ली हैं। बैठक के बाद डीपीजी पुलिस लाइन में कांवड़ कंट्रोल रूम, बास्केटबाल कोर्ट और संकल्प सभागार का उदघाटन कर व्यवस्थाओं को देखेंगे।

ये भी पढ़ें:Hapur News: कांवड़ यात्राः शिवभक्तों की सेवा और सुरक्षा का तैयार किया मास्टर प्लान
ये भी पढ़ें:Saharanpur News: श्रावण मास: गूंजने लगे भोले बाबा के जयकारे

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bareily News Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।