सावन की पहली सोमवारी आज, शिव भक्तों में चरम पर उत्साह

सावन की पहली सोमवारी आज है। पवित्र सावन मास के सोमवारी व्रत को लेकर क्षेत्र के तमाम शिवालयों में भक्ति का अद्भुत माहौल बना हुआ है। इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। 03 अगस्त को पहली सोमवारी पर शिवभक्तों की आस्था और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन एवं मंदिर समितियों द्वारा भीड़ प्रबंधन की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। ​श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार मंदिर परिसरों में बैरिकेडिंग और क्यू प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं ताकि बिना किसी अव्यवस्था के जलाभिषेक संपन्न हो सके। मंदिर परिसरों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है तथा वालंटियर्स और पुलिस बल की तैनाती की गई है। ​सावन की सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। अनुमान है कि अहले सुबह से ही सभी प्रमुख मंदिरों में शिवभक्तों का तांता लग जाएगा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र अभी से ही गुंजायमान होने लगा है। श्रद्धालु भोर में ही स्नान कर हाथों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, गंगाजल और फूल लेकर कतारबद्ध होने की तैयारी में हैं। ​