सावन महीने में शिवभक्ति का उत्साह चरम पर है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अनेक कांवड़िये गंगोत्री धाम जा रहे हैं। श्रद्धालु गंगाजल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। स्थानीय व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। हरिपुर घाट पर भी श्रद्धालुओं की चहल-पहल है, जबकि हरबर्टपुर में कांवड़ियों के कारण जाम की स्थिति बनी है।

पछुवादून से गुजरने वाले यात्रा मार्ग पर गूंज रहा हर हर महादेव का जयघोष

सावन माह में शिवभक्ति का उत्साह अपने चरम पर है। पछुवादून से होकर गुजरने वाले चारधाम यात्रा मार्ग पर इन दिनों बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष लगातार सुनाई दे रहे हैं। उत्तराखंड और देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़िये दर्रा रीट और कुल्हाल बॉर्डर के रास्ते गंगोत्री धाम की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालु गंगोत्री से पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक कांवड़ियों का आवागमन बना हुआ है। श्रद्धालुओं की टोलियां भगवान शिव के भजनों और जयकारों के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय वातावरण में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। मार्ग पर जगह-जगह स्थानीय लोग श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं तथा पेयजल, शरबत और अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था भी की जा रही है。

कांवड़ यात्रा का असर स्थानीय व्यापार पर कांवड़ यात्रा का असर स्थानीय व्यापार पर भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहा है। विकासनगर, हरबर्टपुर, कुल्हाल, धर्मावाला और आसपास के क्षेत्रों में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, फल विक्रेता, धार्मिक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है।

यमुना घाट की भी बढ़ी रौनक वहीं, यमुना नदी के तट पर हाल ही में विकसित किए गए हरिपुर घाट पर भी इन दिनों विशेष चहल-पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां रुककर विश्राम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तथा घाट की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। घाट पर श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही से क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नया प्रोत्साहन मिला है। प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। पुलिस और प्रशासनिक टीमें प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सहायता में जुटी हुई हैं, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

हररबर्टपुर में लग रहा जाम कुल्हाल बॉर्डर और दर्रारीट के साथ ही कुछ श्रद्धालु कांवड़ लेकर देहरादून से भी आ रहे हैं। भारी संख्या में पैदल और वाहनो में कांवड़ियों के आने से हरबर्टपुर में जाम की स्थिति पैदा हो रही है। बुधवार को सुबह कांवड़ियों के कारण सुबह आठ बजे से दस बजे तक हरबर्टपुर के देहरादून रोड पर जाम लगा रहा। पुलिस चौकी के पास स्थित शिव मंदिर में कांवड़ियों के रुकने के कारण के चौकी से क्रांति चौक तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे आम यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी।