प्रखंड के शिवालयों में पहली सोमवारी पर उमड़ी आस्था की भीड़

रामगढ़ में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें शिवालयों में लगी रहीं। बारिश के बावजूद भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि की कामना की। हर-हर महादेव के जयघोष के साथ मंदिरों में माहौल भक्तिमय रहा।

रामगढ़, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर रामगढ़ प्रखंड शिवभक्ति में सराबोर नजर आया। सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी और सुबह से ही विभिन्न शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। प्रखंड के सारमीनाथ मंदिर (सारमी), तिलेश्वर मंदिर (कुप्पी), स्वप्ननाथाय मंदिर (धोबा), कुशेश्वर नाथ मंदिर (कुसीयाम), बदरा नाथ बाबा मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की। प्रसिद्ध बाबा शुम्भेश्वरनाथ मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

सरैयाहाट में शिव पूजा का महत्व सरैयाहाट, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर सरैयाहाट प्रखंड शिवभक्ति में सराबोर रहा। प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध बाबा शुम्भेश्वरनाथ मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर का पट खुलने से पहले ही श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए कतारबद्ध हो गए थे। रिमझिम बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं रुद्राभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, क्षेत्र की खुशहाली और विश्व कल्याण की कामना की।

जामा प्रखंड में श्रद्धालुओं का उत्साह जामा प्रखंड क्षेत्र के शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना को पहुंचे लोग

जामा, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर जामा प्रखंड अंतर्गत बारापलासी पहाड़ी पर स्थित देवद्वार नाथ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बारापलासी एवं आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे, मयूराक्षी नदी से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवद्वार नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालु बोल बम के जयघोष तथा शिव भक्ति गीतों के बीच उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते रहे। डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।

रानेश्वर में शिवालय का माहौल रानेश्वर, प्रतिनिधि। हिंदी सावन मास की पहली सोमवारी जबकि बंगला सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर इलाके के विभिन्न गांव स्थित शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा था। हर हर महादेव की जयकारे से शिवालय गुंजायमान था। अल सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग कतारबद्ध होकर बाबा महादेव का जलाभिषेक किया। और परिवार का मंगलकामना किया। रानेश्वर नाथ शिव मंदिर,टाँगेश्वर नाथ धिव मंदिर,बाबा बूढानाथ शिव मंदिर,पाथरचाल नाथ शिव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी शिव शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी थी।

दलाही में आस्था की लहर दलाही, प्रतिनिधि। मसलिया प्रखंड क्षेत्र के बड़ा डुमरिया पंचायत नौवजोड़ा जोरिया किनारे स्थित बाबा ज्ञानेश्वर धाम में सोमवार को श्रावण माह के पहले सोमवार और पंचमी तिथि के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बोल बम के जयकारे के साथ बाबा को जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। सिरमाकाजल, नौवजोड़ा, घुरमुन्दनी, गड़ापाथर, काप्सियो सहित आसपास के गांवों से सुबह से ही कावड़ियों का जत्था निकलना शुरू हो गया था। सभी श्रद्धालु पूर्ण भगवा वेश में कंधे पर कांवर धारण कर, डीजे पर बज रहे बाबा भोलेनाथ के भजनों पर झूमते हुए नंगे पांव मंदिर परिसर से करीब 3 किलोमीटर दूर शीला नदी पहुंचे। वहां पवित्र जल कलशों में भरकर वापस मंदिर लौटे।