Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन के पवित्र माह में गूंजेगा हर-हर महादेव का जयकारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

रामपुर में पवित्र सावन माह में भगवान भोलेनाथ की भक्ति से माहौल शिवमय हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जलाभिषेक की तैयारी की गई है। मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई हैं। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में सुधार किया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

सावन के पवित्र माह में गूंजेगा हर-हर महादेव का जयकारा

​रामपुर। पवित्र सावन माह में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में शहर से लेकर देहात तक का माहौल पूरी तरह से शिवमय हो गया है। सावन के मुख्य जलाभिषेक के अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों-भमरोआ मंदिर, पंजाबनगर स्थित शिवालय और कोसी स्थित प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सावन माह के पहलें सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। ​स्वंय-भू-प्रकटेश्वर भमरोआ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी लाइटों और प्राकृतिक फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों (पुरुष व महिला) की व्यवस्था की गई है ताकि जलाभिषेक सुगमता से हो सके। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वयंसेवकों के साथ-साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा। पंजाबनगर स्थित ऐतिहासिक ऊं नागेश्वर महादेव मंदिर शिवालय में भी सुबह तड़के से ही जलाभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांवड़ियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी ने विशेष तैयारियं की हैं। पेयजल, चिकित्सा सहायता और विश्राम के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। भोर में महाआरती के बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन और जलाभिषेक के लिए खोल दिए जाएंगे। ​कोसी रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन के इस पावन पर्व पर सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोसी मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर के आसपास सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

ये भी पढ़ें:Palamu News: पलामू के सभी शिवालय में तैयारी पूरी, सावन के पहले दिन से जलाभिषेक को लेकर उत्साह

प्रशासन की अपील और यातायात व्यवस्था

स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है ताकि कांवड़ियों और आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। मंदिर कमेटियों ने भी श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण ढंग से कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:Chatra News: सावन आज से, शिवालय सजधजकर है तैयार, उमड़ेंगे भक्तों का सैलाब
ये भी पढ़ें:Sitamarhi News: सावन में जलाभिषेक व कांवर यात्रा को ले मंदिरों में तैयारी पूरी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन माह में किन धार्मिक स्थलों पर जलाभिषेक की तैयारी की गई है?
भमरोआ मंदिर, पंजाबनगर स्थित शिवालय और कोसी स्थित प्राचीन मंदिर में जलाभिषेक की तैयारी की गई है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।