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हर-हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं का सैलाब शिवालयों में उमड़ पड़ा। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगाईं। सुबह की मंगला आरती के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल हुए, हाथ में गंगाजल और अन्य सामग्रियां लिए।

हर-हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को तड़के से ही जिलेभर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। हर-हर महादेव, बम-बम भोले और जय शिव शंभू के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। सुबह की मंगला आरती के साथ ही मंदिरों के कपाट खुलते ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा-हर कोई हाथ में गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और फूल लिए अपनी बारी का इंतजार करता नजर आया।

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