मुंगेर: सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ कच्ची कांवरिया पथ
मुंगेर में सावन माह के पहले सोमवार को कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव की आराधना की। श्रद्धालुओं ने गर्मी की परवाह किए बिना बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर रहे। पूरे मार्ग पर भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला।
मुंगेर से राजेश की रिर्पोट: सावन माह के पहले सोमवार को कच्ची कांवरिया पथ गेरुआ वस्त्रधारी शिव भक्तों से पूरे दिन गुलजार रहा। पूरा मार्ग शिवभक्ति,आस्था और विश्वास के अद्भुत संगम का साक्षी बना रहा। हर-हर महादेव,ऊँ नमः शिवाय और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धा और उत्साह से सराबोर कांवरियों के कदम निरंतर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते रहे। कई कांवरिये भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव-पार्वती, हनुमान सहित विभिन्न देवी-देवताओं का स्वरूप धारण कर श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उनकी मनोहारी झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। दोपहर में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आमजन बेहाल नजर आए,वहीं शिवभक्तों के उत्साह और अटूट आस्था को डिगा नहीं सका।
कांवरियों के चेहरे पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन की लालसा साफ झलक रही थी। श्रद्धालुओं का जत्था म्यूजिक सिस्टम पर बज रहे शिव भक्ति गीतों—‘मानत त शिव के मनइब हो’, ‘ऐ गणेश के पापा’, ‘नाहीं खाइब खोआ-मेवा, नाहीं मिश्री-मलाई’ ‘हे भोले शंभु पधारो’—की धुन पर नाचते-गाते और बोल बम के उद्घोष के साथ बाबा नगरी की ओर बढ़ता रहा। पूरे कांवरिया पथ पर भक्ति,सेवा और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। शिवमय वातावरण में आस्था की यह अविरल धारा दिनभर प्रवाहित होती रही और हर ओर भोलेनाथ के जयकारों से माहौल गुंजायमान रहा।
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