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सुहावने मौसम में बाबाधाम की ओर बढ़े कांवरिये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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तारापुर में सावन माह के दौरान कांवरियों को ठंडी हवा और बादलों से राहत मिली। गंगा से जल भरकर बाबाधाम जाते समय कांवरियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन दोपहर होते ही गर्मी बढ़ गई। पीएचईडी द्वारा बनाए गए शौचालयों में गंदगी देखने को मिली, जबकि स्वास्थ्य शिविरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

सुहावने मौसम में बाबाधाम की ओर बढ़े कांवरिये

तारापुर, निज संवाददाता। सावन माह के दौरान मंगलवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवा चलने से कांवरियों को राहत मिली। सुहावने मौसम के बीच सुल्तानगंज की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बाबाधाम जा रहे गेरुआ वस्त्रधारी कांवरियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कांवरिया पथ पर बोलबम, हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु बोलबम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। हालांकि, दोपहर करीब एक बजे के बाद तेज धूप और उमस बढ़ने से कांवरियों की संख्या मार्ग पर कुछ कम हो गई। गर्मी से राहत पाने के लिए श्रद्धालुओं ने कांवरिया पथ के किनारे पेड़ों की छांव, धर्मशालाओं, टेंट सिटी तथा निजी प्रतिष्ठानों में विश्राम किया।

दोपहर बाद कांवरियों का रैला एकबार फिर बोलबम के जयकारे के साथ आगे बढ़ने लगे।कांवरियों ने बताया कि, पीएचईडी विभाग द्वारा बनाए गए कई निःशुल्क शौचालयों में गंदगी फैली हुई है तथा कुछ स्थानों पर सफाईकर्मी भी अनुपस्थित मिले। हालांकि स्नानागार और पेयजल की व्यवस्था संतोषजनक रही। वहीं, कच्ची कांवरिया पथ पर विभिन्न स्थानों पर लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। स्वास्थ्यकर्मियों के अनुसार अधिकांश कांवरिये पैरों में छाले पड़ने बदन दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं की जांच कर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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