इस बार सोमवार और नागपंचमी का महासंयोग
देवों के देव महादेव का प्रिय मास सावन 30 जुलाई से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगा। इस बार नागपंचमी पर्व 23 वर्षों के बाद सोमवार को पड़ रहा है। सावन में सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जो शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है।
फतेहपुर। देवों के देव महादेव का अति प्रिय मास सावन इस बार अपने साथ कई दुर्लभ और शुभ महासंयोग लेकर आ रहा है। इस वर्ष सावन माह का शुभारंभ 30 जुलाई, बुधवार से हो रहा है, जो 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन तक चलेगा। जिसको लेकर शिवालय कमेटियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। आचार्य भृगुनंदन शुक्ला ने बताया कि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस बार सावन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नागपंचमी 23 वर्षों के अंतराल के बाद पुन: सोमवार के दिन पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। ऐसा महासंयोग शिव आराधना के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नागपंचमी इस बार सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त, सोमवार को पड़ रही है। पूरे सावन माह में शहर के सिद्धपीठ ताम्बेश्वर मंदिर समेत पूरे जिले के शिवालयों में खासकर सोमवार को भारी भीड़ जुटती है। जिसको लेकर मंदिर प्रशासन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था की रणनीति बनाने लगे हैं。
सावन में भी अद्भुत संयोग
आचार्य ने बताया कि इस वर्ष सावन में एक और अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन में सोम प्रदोष व्रत के ठीक अगले दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। सावन के प्रथम पक्ष में 10 अगस्त सोमवार को सोम प्रदोष और 25 अगस्त मंगलवार को भौम प्रदोष है। सोम प्रदोष के अगले ही दिन 11 अगस्त मंगलवार को मासिक शिवरात्रि है। इस प्रकार लगातार दो दिन तक शिव तत्व जागृत रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में शिव पूजन से पापों का नाश होता है और उसके अगले दिन मास शिवरात्रि पर रात्रि पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दो दिवसीय संयोग शिव भक्तों के लिए अपनी सभी बाधाओं को दूर करने का स्वर्णिम अवसर है। इसके साथ ही 12 अगस्त बुधवार को देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या मान्य होगी.
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