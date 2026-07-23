Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस बार सोमवार और नागपंचमी का महासंयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

देवों के देव महादेव का प्रिय मास सावन 30 जुलाई से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगा। इस बार नागपंचमी पर्व 23 वर्षों के बाद सोमवार को पड़ रहा है। सावन में सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जो शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है।

इस बार सोमवार और नागपंचमी का महासंयोग

फतेहपुर। देवों के देव महादेव का अति प्रिय मास सावन इस बार अपने साथ कई दुर्लभ और शुभ महासंयोग लेकर आ रहा है। इस वर्ष सावन माह का शुभारंभ 30 जुलाई, बुधवार से हो रहा है, जो 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन तक चलेगा। जिसको लेकर शिवालय कमेटियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। आचार्य भृगुनंदन शुक्ला ने बताया कि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस बार सावन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नागपंचमी 23 वर्षों के अंतराल के बाद पुन: सोमवार के दिन पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। ऐसा महासंयोग शिव आराधना के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नागपंचमी इस बार सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त, सोमवार को पड़ रही है। पूरे सावन माह में शहर के सिद्धपीठ ताम्बेश्वर मंदिर समेत पूरे जिले के शिवालयों में खासकर सोमवार को भारी भीड़ जुटती है। जिसको लेकर मंदिर प्रशासन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था की रणनीति बनाने लगे हैं。

सावन में भी अद्भुत संयोग

आचार्य ने बताया कि इस वर्ष सावन में एक और अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन में सोम प्रदोष व्रत के ठीक अगले दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। सावन के प्रथम पक्ष में 10 अगस्त सोमवार को सोम प्रदोष और 25 अगस्त मंगलवार को भौम प्रदोष है। सोम प्रदोष के अगले ही दिन 11 अगस्त मंगलवार को मासिक शिवरात्रि है। इस प्रकार लगातार दो दिन तक शिव तत्व जागृत रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में शिव पूजन से पापों का नाश होता है और उसके अगले दिन मास शिवरात्रि पर रात्रि पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दो दिवसीय संयोग शिव भक्तों के लिए अपनी सभी बाधाओं को दूर करने का स्वर्णिम अवसर है। इसके साथ ही 12 अगस्त बुधवार को देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या मान्य होगी.

सामान्य प्रश्न

सावन का शुभारंभ कब हो रहा है?
इस वर्ष सावन माह का शुभारंभ 30 जुलाई, बुधवार से हो रहा है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।