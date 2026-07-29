आज से गांवों से शहर तक ‘..हर-हर महादेव’ की गूंजदेवों के देव महादेव की होगी उपासना, चार सोमवार पड़ेगा, पहला 3 अगस्त को30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को

आज से गांवों से शहर तक ‘..हर-हर महादेव’ की गूंज

झांसी, संवाददाता..बजते ढोल ताशे, ..तालियों गड़गड़ाहट, ..ओम नम: शिवाय का जाप तो कहीं ..हर-हर महादेव की गूंज। गुरुवार को सूरज की पहली किरण पड़ते ही देवालयों, प्राचीन सहित सिद्ध शिवालयों में यही माहौल होगा। श्रवण मास शुरू होंगे। इसी साथ बुंदेले देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन होंगे। इसको लेकर गांवों से शहर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अबकी सावन का महीना 30 दिनी होगा। चार सामवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को होगा। देवालयों में भक्तों की भीड़ देखते ही प्राचीन मंदिरों में बेरीकेटिंग का इंतजाम किया गया। श्रवण मास को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। अगले महीने 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के साथ सावन महीने की विदाई होगी। जिला धर्माचार्य महंत विष्णु दत्त स्वामी के अनुसार अबकी श्रवण मास बेहद खास है। भगवान श्रवण मास में शिवजी की उपासना करें। 30 जुलाई से श्रवण मास शुरू हो रहे हैं। जो 28 अगस्त तक रहेंगे। 24 अगस्त को श्रवण मास का अंतिम दिन होगा। जबकि रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी दिन बहनें भाईयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांध सकेंगे। रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। सैंयर गेट स्थित महाकालेश्वर, मढ़िया मोहल्ला बड़े महादेव मंदिर, बड़ागांव गेट बाहर महाकालेश्वर मंदिर, पानी वाली धर्मशाला स्थित प्राचीन शिवालय पर सुबह शिवजी का अभिषेक-जलाभिषेक, पूजन, आरती की जाएगी। अखंड ओम नम: शिवाय का जाम होगा.

देवालयों में अनुष्ठान हुए शुरू मढ़िया मोहल्ला स्थित प्राचीन शिवालय, मुरली मनोहर मंदिर, राम-जानकी मंदिर, महाकालेश्वर, सिद्ध की बगिया स्थित शिव मंदिर, शहर स्थित शिव मंदिर, सदर स्थित शिव मंदिर, बड़ाबाजार स्थित शिव मंदिर, मेंहदी बाग स्थित स्थित मुरली मनोहर मंदिर, सीपरी स्थित शिव मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सावन महीने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। यहां धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। देर शाम से यहां शिवपुराण, शिव चालीसा, अखंड रामायण का पाठ शुरू हो गया। शिवालयों को रंग-बिरंगी झॉलरों, फूलों से सजाया गया है.

सुबह अभिषेक-रुद्राभिषेक, अखंड जाप जूना पहाड़ स्थित बूढ़े महादेव मंदिर पर सुबह संत-महंतों द्वारा भगवान का पूजन किया जाएगा। श्री श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ में स्थित शिव मंदिर में सुबह आचार्यों द्वारा शिवजी का जलाभिषेक, अभिषेक और श्रृंगार किया जाएगा। फिर आरती होगी। महानगर धर्माचार्य हरिओम पाठक के अनुसार पूरे सावन के मंदिर में भगवान का अभिषेक, पूजन होगा। मढ़िया मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर महादेव का घी, गंगाजल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान का स्नान कराया जाएगा। फिर बेलपत्र, समीपत्र, दूब, चंदन अर्पित किए जाएंगे। धतूरा, भांग का भोग लगाया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक, अभिषेक होगा। फिर महामंगला आरती होगी.

मोहल्लों में हर-हर बम-बम की होगी गूंज गुरुवार की देर शाम से नगर के खातीबाबा, दीनदयाल नगर, भारत माता, आवास विकास, केके पुरी, नंदनपुरा, नगरा, ईसाइटोला, मसीहागंज, शिवाजी नगर, बड़ागांव गेट बाहर, दतिया दरवाजा, पठौरिया, ओरछा गेट बाहर, खुशीपुरा, बिसाती बाजार, पंचवटी कालोनी, पाल कालोनी, नैनागढ़, बिसाती बाजार, अलीगोल, पठौरिया, थापक बाग सहित अन्य मोहल्लों में स्थित मंदिरों में श्रवण मास को लेकर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं.

श्रवण मास में मुख्य त्योहार बिखेरेंगे रौनक श्रवण मास मुख्य त्योहार अपनी अनोखी छटा बिखेरेंगे। सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पड़ रही है। 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इसी महीने में मंगलाौरी व्रत हैं। जो 2, 11, 18 व 25 अगस्त को पड़ेंगे.

सावन पर पड़ेंगे सोमवार तारीख सोमवार

03 अगस्त पहला सोमवार

10 अगस्त दूसरा सोमवार

17 अगस्त तीसरा सोमवार

24 अगस्त चौथा सोमवार