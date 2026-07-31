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श्रावण माह शुरू होते ही शिवालयों में गूंजी जय जयकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में श्रावण माह की शुरुआत हो गई है। भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया और भगवान शिव की पूजा की। मंदिरों की सजावट की गई है और सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। पहले सोमवार की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिससे कांवड़ यात्रा शांति से निकल सके।

श्रावण माह शुरू होते ही शिवालयों में गूंजी जय जयकार

पीलीभीत। श्रावण माह की शुरूआत गुरुवार को हो गई। शिवालयों में जय जयकार की गूंज के साथ ही जलाभिषेक किया गया। सुबह से शाम तक भगवान भोले नाथ के दरबार में पहुंच कर भक्तों ने शीश नवाया और रुद्राभिषेक समेत विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रावण मास का माह शुरू होने के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना और भोले की जय जयकार का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया है। शहर के गौरी शंकर, दूधिया मंदिर समेत अर्धनारीश्वर मंदिर समेत अन्य शिवालयों को सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा एजेंसी को भी सतर्क किया गया है। भगवान शिव की आराधना के पवित्र माह सावन का शुभारंभ गुरुवार से हो गया। मंदिर में बम बम भोले के जय घोष सुनाई देने लगे। पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने के बाद जलाभिषेक किया गया। रात्रि में शिवालयों की सजावट के लिए रंग बिरंगी लाइटों को लगाया गया है।

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सुरक्षा व्यवस्था

ताकि किसी को असुविधा न हो

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सावन के पहले सोमवार को देखते हुए बिजली आदि के पोल पर करंट वगैरा से बचाने के लिए बिजली कर्मियों ने पालीथिन लगाई। ताकि किसी प्रकार की आशंका को दूर किया जा सके। साथ ही साफ सफाई को लेकर भी अतिरिक्त टीमों को लगाया गया है ताकि शिवालायों के पास किसी को असुविधा न हो।

सामान्य प्रश्न

श्रावण माह कब शुरू हुआ?
श्रावण माह की शुरूआत गुरुवार को हो गई।
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