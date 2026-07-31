श्रावण माह शुरू होते ही शिवालयों में गूंजी जय जयकार

पीलीभीत। श्रावण माह की शुरूआत गुरुवार को हो गई। शिवालयों में जय जयकार की गूंज के साथ ही जलाभिषेक किया गया। सुबह से शाम तक भगवान भोले नाथ के दरबार में पहुंच कर भक्तों ने शीश नवाया और रुद्राभिषेक समेत विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रावण मास का माह शुरू होने के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना और भोले की जय जयकार का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया है। शहर के गौरी शंकर, दूधिया मंदिर समेत अर्धनारीश्वर मंदिर समेत अन्य शिवालयों को सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा एजेंसी को भी सतर्क किया गया है। भगवान शिव की आराधना के पवित्र माह सावन का शुभारंभ गुरुवार से हो गया। मंदिर में बम बम भोले के जय घोष सुनाई देने लगे। पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने के बाद जलाभिषेक किया गया। रात्रि में शिवालयों की सजावट के लिए रंग बिरंगी लाइटों को लगाया गया है।