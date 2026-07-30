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आज से सावन शुरू, भोले बाबा के जयकारों से गूंजेंगे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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सावन माह का गुरुवार आज से शुरू हो रहा है। श्रद्धालुओं ने शिवालयों को भव्य रूप में सजाया है। मंदिरों में पूरी सफाई और पूजन की गई। भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन रहेंगे और इस बार सावन के Thursdays से भगवान शिव की जयकारें गूंजेंगी। पुलिस ने सुरक्षा के लिए मंदिरों पर बल तैनात किया है।

आज से सावन शुरू, भोले बाबा के जयकारों से गूंजेंगे शिवालय

बागपत। सावन माह का गुरुवार यानि आज से होने जा रहा है। जिसके मद्देनजर शिवालयों को भव्य रूप में सजा दिया गया है। बुधवार को दिनभर मंदिरों में साफ-सफाई और पूजन का दौर चलता रहा। गुरुवार से पूरे सावन माह शिवालयों में भोले बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। सावन माह में भक्त भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते है। सावन के सभी सोमवार पर श्रद्धालु व्रत रखते और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते है। इस बार सावन गुरुवार यानि आज से शुरू हो रहा है। जिसके मद्देनजर बुधवार को दिनभर भक्तों ने शिवालयों को भव्य रूप में सजाया।

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मंदिर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सफाई अभियान चलाया। मंदिरों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया। इतना ही नहीं श्रद्धालु महिलाओं ने तो भगवान शिव का पूजन भी किया। शहर के मेरठ रोड, चमरावल रोड, जानकीदास मंदिर, ठाकुरद्वारा मंदिर, सिसाना के शिव मंदिर, पाबला के शिव मंदिर और पुरा महादेव के भगवान परशुरामेश्वर मंदिर में दिनभर तैयारियां चलती रही। पुरा महादेव के भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, खेकड़ा कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर, बड़ागांव के शिव मंदिर, बड़ौत के पंचवटी मंदिर समेत जिलेभर के अन्य मंदिरों में भी दिनभर सफाई अभियान चलता रहा। पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुवार से शिवालयों में श्रद्धालु पूजन के लिए पहुंचने शुरू हो जाएंगे। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुरा महादेव मंदिर के साथ ही जिलेभर के प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे।

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