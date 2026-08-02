आज रखा जाएगा सावन का पहला सोमवार व्रत, जाने विधि और महत्व

मधुबनी, एक संवाददाता। सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने का पहला सोमवार विशेष महत्व रखता है। इस दिन शिव पूजन से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार का व्रत रखने से विवाहित और अविवाहित लोगों को सुख और समृद्धि मिलती है।

मधुबनी, एक संवाददाता । शिव को समर्पित सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस पूरे महीने में पढ़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने और विधि-विधान से शिव पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवनसाथी मिलने और विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मिथिला पंचांग के अनुसार इस साल के सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है 3 अगस्त को पड़ रहा है। ऐसे में शिव भक्त पहले सावन सोमवार की तैयारियों में जुट गए हैं।

सावन के पहले सोमवार का महत्व जिले के ज्योतिषाचार्य पंडित रामकर मिश्र ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान की गई पूजा जप तप रुद्राभिषेक और व्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है। खासतौर पर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल जल दूध बेलपत्र धतूरा भांग और अकौन का फूल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन की बाधाए दूर होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है।

कैसे करें पहले सावन सोमवार की पूजा: पहले सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने। इसके बाद मंदिर या घर में स्थापित शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें। फ़िर जल दूध दही शहद और घी से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र धतूरा भांग अकौन का फूल सफेद चंदन और मौसमी फल अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे और अंत में शिव आरती करके प्रसाद बांटे।

सावन सोमवार व्रत का फल मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। करियर और कारोबार में आने वाली रुकावटें दूर होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कई श्रद्धालु पूरे दिन व्रत रखकर शाम की पूजा के बाद फलाहार करते हैं।