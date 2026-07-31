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दामोदर नदी से जल उठा शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही झरिया और आसपास का पूरा इलाका 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने दामोदर नदी में स्नान करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। बाजार में पूजा का सामान और धार्मिक वस्त्रों की भरपूर बिक्री हो रही है।

दामोदर नदी से जल उठा शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक

सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही गुरुवार की सुबह से झरिया और आसपास का पूरा इलाका 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' से गूंज उठा।

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श्रद्धालुओं की भीड़

सावन के पहले दिन दामोदर नदी पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सुबह-सुबह दामोदर नदी में स्नान किया और वहां से पवित्र जल भरकर मंदिरों की ओर चल पड़े। भक्तों ने नदी से लाए इसी जल से झरिया के फूलारीबाग बूढ़ा बाबा शिव मंदिर, मेन रोड के प्राचीन पंचदेव मंदिर, स्टेशन रोड के श्री सत्यनारायण मंदिर, कोयरीबांध के मनोकामना शिव मंदिर, अलकडीहा शिव मंदिर, जयरामपुर बूढ़ा बाबा शिव मंदिर और बस्ताकोला के नागेश्वर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भक्तों ने भोले बाबा को चंदन, बेलपत्र, अक्षत और दूध चढ़ाकर अपने परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर पूजा करने पहुंचीं।

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कांवरियों का जुलूस

दूसरी ओर, कांवरियों की टोलियां लोदना मोड़ और बाटा मोड़ पर जमा हुईं और 'बोल बम' का नारा लगाते हुए सुल्तानगंज के लिए रवाना हुईं। सावन को लेकर झरिया का बाजार भी पूरी तरह सज गया है। दुकानों पर बोल बम लिखे कपड़े, भगवा साड़ी, रुद्राक्ष की माला और पूजा का सामान खूब बिक रहा है। हर तरफ बज रहे सावन के गानों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के पहले दिन भक्त कहां स्नान करने गए थे?
सावन के पहले दिन भक्त दामोदर नदी में स्नान करने गए थे।
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