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सावन शुरू होते ही शिवमय हुआ शामली, गंगाजल लेकर गुजरने लगे कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली में सावन मास की शुरुआत के साथ शिवभक्तों का आगमन बढ़ गया है। हरिद्वार से गंगाजल के साथ लौट रहे कांवड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु भगवान शिव के भजनों के बीच अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। सेवा शिविरों में खाने-पीने और विश्राम की व्यवस्था की गई है।

सावन शुरू होते ही शिवमय हुआ शामली, गंगाजल लेकर गुजरने लगे कांवड़िये

शामली। सावन मास की शुरुआत के साथ ही जनपद शामली शिवमय हो गया है। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे शिवभक्त कांवड़ियों का जनपद से होकर गुजरने का सिलसिला तेज हो गया है। मुजफ्फरनगर-शामली हाईवे सहित विभिन्न मार्गों पर भगवा वस्त्रधारी कांवड़ियों की भीड़ दिखाई देने लगी है। कंधों पर रंग-बिरंगी और आकर्षक कांवड़ उठाए श्रद्धालु भगवान शिव के भजनों और बोल बम, हर-हर महादेव के जयघोष के बीच उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवार से सावन मास प्रारंभ हो रहा है, जबकि आगामी 11 अगस्त को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने शहरों और गांवों की ओर लौट रहे हैं। शामली जनपद से भी बड़ी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। इस बार सामान्य कांवड़ों के साथ-साथ कलश कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अधिक दिखाई दे रही है। कंधों पर सजे विशेष कलशों के साथ शिवभक्त पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। कई श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं तो कुछ डाक कांवड़ के रूप में तेज गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

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कांवड़ियों का स्वागत

कांवड़ियों के साथ चल रहे डीजे और साउंड सिस्टम पर भगवान शिव के भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालु नाचते-गाते और जयकारे लगाते हुए यात्रा का आनंद ले रहे हैं। मार्गों पर जगह-जगह लोग पुष्प वर्षा कर और पेयजल उपलब्ध कराकर शिवभक्तों का स्वागत भी कर रहे हैं。

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सेवा शिविरों में शुरू हुई व्यवस्थाएं

शामली। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर संचालित किए जाने लगे हैं। शहर के हनुमान धाम पर कांवड सेवा शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, चाय, दूध, फल, शरबत, पेयजल, प्राथमिक उपचार और विश्राम की व्यवस्था की गई है। जैसे-जैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे शहर में शिविरों में भी गतिविधियां तेज होंगी।

प्रश्नोत्तर

सावन मास कब से शुरू हो रहा है?
गुरुवार से सावन मास प्रारंभ हो रहा है।
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