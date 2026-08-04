श्रीविद्या धाम आश्रम पर हुई मंगलागौरी की आराधना…

अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना सावन का आरंभ हो चुका है। वैसे तो सावन का हर दिन देवाधिदेव को प्रिय है लेकिन अधिकांश भक्तों द्वारा सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक एवं कांवड़ का जल अर्पित किया जाता है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो सावन में लगने वाले मंगलवार को भगवान शिव के साथ शक्ति की आराधना का विशेष पर्व मंगला गौरी के नाम से मनाया जाता है।मंगलवार को जीटी रोड स्थित जतनपुर चिकावटी स्थित श्री श्रीविद्या धाम आश्रम पर मंगलागौरी रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। आश्रम पर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज के सानिध्य में आचार्य गौरव शास्त्री, रवि शास्त्री, शिवम शास्त्री, विनीत शास्त्री, ध्रुव वेदपाठी आदि आचार्यों ने महादेव के लिंग स्वरूप प्रतिमा का दूध, दही, घी, शहद, बूरा के साथ पंचामृत अभिषेक करवाया।