श्रीविद्या धाम आश्रम पर हुई मंगलागौरी की आराधना…
अलीगढ़ में सावन का महीना शुरू होने के साथ ही मंगलागौरी पर्व मनाया गया। जीटी रोड स्थित श्री श्रीविद्या धाम आश्रम पर रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। स्वामी पूर्णानंदपुरी की उपस्थिति में भक्तों ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य के लिए मनाया जाता है।
अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना सावन का आरंभ हो चुका है। वैसे तो सावन का हर दिन देवाधिदेव को प्रिय है लेकिन अधिकांश भक्तों द्वारा सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक एवं कांवड़ का जल अर्पित किया जाता है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो सावन में लगने वाले मंगलवार को भगवान शिव के साथ शक्ति की आराधना का विशेष पर्व मंगला गौरी के नाम से मनाया जाता है।मंगलवार को जीटी रोड स्थित जतनपुर चिकावटी स्थित श्री श्रीविद्या धाम आश्रम पर मंगलागौरी रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। आश्रम पर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज के सानिध्य में आचार्य गौरव शास्त्री, रवि शास्त्री, शिवम शास्त्री, विनीत शास्त्री, ध्रुव वेदपाठी आदि आचार्यों ने महादेव के लिंग स्वरूप प्रतिमा का दूध, दही, घी, शहद, बूरा के साथ पंचामृत अभिषेक करवाया।
उसके बाद शिव सहित शक्ति यानि भगवती पार्वती के स्वरूप का रोली, चंदन, इत्र शृंगार कर वस्त्र अर्पित किए। स्वामी पूर्णानंदपुरी ने बताया कि श्रावण मास में आने वाले सभी व्रत में सबसे शुभ मंगला गौरी व्रत माना जाता है। मां पार्वती को समर्पित यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। देर शाम हुई महाआरती एवं भंडारा प्रसादी में तेजवीर सिंह, राजकुमार, रामप्रकाश, ऋषभ सिंह, प्रियांशु सिंह, योगी, मोदी, खैलेश सिंह, रोहित सिंह उपस्थित रहे।
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