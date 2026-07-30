सावन आज से,कांवड़ रूट पर लगाए गए 45 नए हाईटेक कैमरे

पीलीभीत में भोलेनाथ की पूजा का विशेष माह सावन आज से शुरू हो गया है। सावन में बड़ी संख्या में शिवभक्त शिवमंदिरों में पूजा करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने CCTV कैमरों और पुलिस तैनात की है। इस बार सावन में चार सोमवार हैं और मीट की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

पीलीभीत। भोलेनाथ की पूजा का विशेष माह सावन आज से प्रारंभ हो रहा है। सावन में बड़ी संख्या में शिवभक्त शिवमंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था सावन माह और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। पूरे जिले में लगभग 1400 सीसीटीवी कैमरों से कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिव मंदिरों की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा 45 नए हाईटेक कैमरे भी कांवड़ मार्ग पर लगाए गए हैं। कैमरों की निगरानी के लिए 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। 30 जुलाई से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलने वाले सावन माह को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इस बार सावन में चार सोमवार पड़ रहे हैं।

कांवड़ यात्रा की व्यवस्था प्रत्येक शनिवार को बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेने के लिए कछला घाट रवाना होंगे, जबकि रविवार को मंडी समिति में विश्राम करेंगे। सोमवार सुबह से कांवड़ियों के जत्थे शहर के गौरीशंकर मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान डाक कांवड़ भी बड़ी संख्या में पहुंचेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिले को चार जोन और 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है तथा 100 से अधिक पिकेट प्वाइंट बनाए गए हैं। कांवड़ मार्गों और शिव मंदिरों की सुरक्षा के लिए पूरे जिले में करीब 1400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 45 नए हाईटेक कैमरे भी शामिल हैं। इन कैमरों की निगरानी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या गड़बड़ी की सूचना तत्काल संबंधित थाना और चौकी प्रभारी को दी जाएगी, जिससे समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

मीट बिक्री पर प्रतिबंध सावन के दौरान पूरे जिले में मीट की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रमुख मार्गों, मंदिरों और विश्राम स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकीर्ति माधव ने कांवड़ मार्गों, विश्राम स्थलों और मंदिरों का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने तथा डीजे की आवाज निर्धारित सीमा में रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

सावन माह में मीट बेचने वालों की खैर नहीं: एसडीएम

बीसलपुर। बीसलपुर में पवित्र सावन माह को देखते हुये प्रशासन के द्वारा मीट बिक्रेताओं को दुकानें बंद रखने, मीट की बिक्री न करने की साफ हिदायत दी गई है। मीट की बिक्री करते पाए जाने पर कार्रवाई की हिदायत दी गयी है। वहीं एसडीएम नागेंद्र पांडेय व सीओ राहुल पांडेय ने कांवड़ यात्रा को देखते हुये कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा जिन मार्गों से निकलेगी उन मार्गों पर विशेष सफाई रखने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के साथ सीसी टीवी कैमरों की व्यवस्था की गई ताकि किसी प्रकार की शांति भंग न हो सके। कोतवाल संजीव शुक्ला ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से चौराहों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी।