आज से ब्रज में मचेगी सावन की धूम, मंदिरों में सजेंगे हिंडोले
सोमवार को बनेंगे महादेव मंदिर में फूल बंगलाआज से ब्रज में मचेगी सावन की धूम, मंदिरों में सजेंगे हिंडोलेआज से ब्रज में मचेगी सावन की धूम, मंदिरों में स
सावन माह गुरुवार (आज) से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ब्रज में झूले और फूल बंगले सजने लगेंगे। गांवों में पेड़ों पर झूले पड़कर मल्हारें गायी जाने लगेंगी। इधर द्वारकाधीश मंदिर में पूरे माह सावन की घटाओं के दर्शन तो होंगे ही, सोने-चांदी के हिंडोलों के भी दर्शन होंगे। मंदिरों में ठाकुर जी के लिए विशेष झूले सजाये जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर, श्री कृष्ण जन्मस्थान में दर्शनों को श्रद्धालु उमड़ेंगे। जगह-जगह सावन के गीत गाते हुए महिलाएं झूला झूलने का आनंद लेंगी। पंडित अमित भारद्वाज ने बताया कि सावन प्रकृति के श्रंगार का माह है। प्रकृति इस माह में पल्लवित होती है। दूसरा माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तप सावन माह में ही किया था। सावन माह के हर मंगल को मंगला गौरी का ब्रत होता है, जिसमें परिवार के सौभाग्य के लिए महिलाएं ब्रत रखती हैं। समुद्र मंथन में जो विष निकला था, उसका पान भी शिवजी ने इसी माह में किया था। इसलिए शिव की पूजा का भी महत्व सावन माह में है。
स्वर्ण एवं रजत हिंडोले में विराजेंगे द्वारकाधीश
पुष्टिमार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश की विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि 30 जुलाई को ठाकुर जी स्वर्ण एवं रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। यह दर्शन सायंकाल 5:10 बजे से 5:40 बजे तक होंगे और यह क्रम प्रतिदिन जारी रहेगा।
इस सावन में हैं चार सोमवार
पंडित अमित भारद्वाज के अनुसार इस सावन माह में चार सोमवार तीन, 10, 17 और 24 अगस्त को होगा। इस बार एक सोम प्रदोष है, जो 10 अगत को है और एक भोम प्रदोष है, जो 25 अगस्त को है। सोम प्रदोश परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए होता है और भोम प्रदोष किसी विपदा से निवारण के लिए होता है। सोमवार को प्रदोष होना बड़ा संयोग माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त्य पुराण में कहा है कि प्रदोषकाल में शिव अपने रजत महल में प्रसन्न मुद्रा में होकर नृत्य करते हैं। सावन के सोमवार को शिवालय सजेंगे। 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा रक्षा बंधन है。
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