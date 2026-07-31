सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

शामली। पवित्र सावन मास के शुभारंभ के साथ ही गुरूवार को जनपदभर के शिवालय भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। शामली शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को गंगाजल, दूध, बेलपत्र, फल-फूल आदि अर्पित कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे।शहर के हनुमान धाम स्थित शिव मंदिर, सिद्धपीठ गुलजारी वाला शिव मंदिर, सिद्धपीठ भाकूवाला शिव मंदिर, सिद्धपीठ गढ़मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर, सिद्धपीठ सदाशिव मंदिर रेलपार सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।