सावन आज से होगा शुरू, शिवालयों में उमड़ेगी आस्था

गाजीपुर, संवाददाता। भगवान शिव की आराधना का पवित्र सावन मास गुरुवार से शुरू हो रहा है। सावन के आगमन को लेकर जिलेभर के शिव मंदिरों और गंगा घाटों पर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियां और स्थानीय लोग साफ-सफाई, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सावन के पहले सोमवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। जिले के महाहर धाम, बड़ा महादेवा, चीतनाथ महादेव मंदिर सहित प्राचीन शिव मंदिरों में भक्तों के जलाभिषेक और पूजन को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। महाहर धाम सहित अन्य शिवालयों में रंगाई-पुताई, प्रकाश व्यवस्था और परिसर की सफाई का कार्य कराया जा रहा है। मंदिरों को फूलों और विद्युत झालरों से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए कतार व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। सावन महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की विशेष धार्मिक मान्यता है। श्रद्धालु गंगा घाटों से जल भरकर शिवालयों में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इसे देखते हुए गंगा घाटों पर भी साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन का महीना भक्ति, आस्था और उत्साह का प्रतीक है। इस दौरान प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। मंदिरों में विशेष पूजन, रुद्राभिषेक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महादेवा मंदिर के पुजारी और मंदिर समितियों के सदस्यों ने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन भी प्रमुख मंदिरों और घाटों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा.