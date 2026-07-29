सावन आज से होगा शुरू, शिवालयों में उमड़ेगी आस्था
सावन मास की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, जिसके चलते जिलेभर के शिव मंदिरों और गंगा घाटों पर तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गंगा घाटों पर भी साफ-सफाई और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो।
गाजीपुर, संवाददाता। भगवान शिव की आराधना का पवित्र सावन मास गुरुवार से शुरू हो रहा है। सावन के आगमन को लेकर जिलेभर के शिव मंदिरों और गंगा घाटों पर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियां और स्थानीय लोग साफ-सफाई, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सावन के पहले सोमवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। जिले के महाहर धाम, बड़ा महादेवा, चीतनाथ महादेव मंदिर सहित प्राचीन शिव मंदिरों में भक्तों के जलाभिषेक और पूजन को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। महाहर धाम सहित अन्य शिवालयों में रंगाई-पुताई, प्रकाश व्यवस्था और परिसर की सफाई का कार्य कराया जा रहा है। मंदिरों को फूलों और विद्युत झालरों से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए कतार व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। सावन महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की विशेष धार्मिक मान्यता है। श्रद्धालु गंगा घाटों से जल भरकर शिवालयों में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इसे देखते हुए गंगा घाटों पर भी साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन का महीना भक्ति, आस्था और उत्साह का प्रतीक है। इस दौरान प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। मंदिरों में विशेष पूजन, रुद्राभिषेक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महादेवा मंदिर के पुजारी और मंदिर समितियों के सदस्यों ने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन भी प्रमुख मंदिरों और घाटों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा.
महादेवा मंदिर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब
दिलदारनगर। सावन माह के आगमन को लेकर दिलदारनगर गांव स्थित प्राचीन महादेवा मंदिर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर परिसर की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सावन के प्रत्येक सोमवार को पहुंचने वाली हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और स्थानीय श्रद्धालु व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
मंदिर को फूलों और रंग-बिरंगी विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन-अर्चन के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि दर्शन के दौरान भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। महादेवा मंदिर क्षेत्र का प्रमुख आस्था केंद्र माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु शिवलिंग पर गुड़, चीनी का शर्बत, दूध और अन्न अर्पित कर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। महाशिवरात्रि और कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी की तरह सावन माह में भी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह प्राचीन शिव मंदिर धार्मिक आस्था के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत अनुराग शरण ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे सावन में आने वाले भक्तों को सुगम दर्शन और पूजन का लाभ मिल सके.
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