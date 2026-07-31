सावन का शुभारंभ, शिवालयों में दिखी चहल पहल

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। भगवान शिव की आराधना का पवित्र माह सावन गुरुवार से शुरू हो गया। सावन के पहले दिन ही जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं सावन के पहले सोमवार को पड़ने वाले विशेष पूजन को लेकर मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालु रुद्राभिषेक कराने के लिए मंदिरों के महंतों से संपर्क कर बुकिंग करा रहे हैं।सेक्टर-8 स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, एनआईटी-5 के तत्कालेश्वर शिव मंदिर, हार्डवेयर चौक के प्राचीन शिव मंदिर तथा सैनिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में दिनभर श्रद्धालुओं की चहल-पहल रही।

मंदिरों में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर प्रबंधन के अनुसार सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूजा सामग्री और दर्शन की व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन माह में भगवान शिव की पूजा-अर्चना और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस माह श्रद्धा और विधि-विधान से की गई आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि पूरे महीने जिले के शिवालयों में धार्मिक आयोजनों और श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहने की संभावना है।