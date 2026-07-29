फतेहपुर। सावन माह का आगाज आज से हो गया है। शिवालयों में घंटा घड़ियाल के साथ बम-बम भोले, हर-हर महादेव के नारे गुंजाएंगे। भक्तों ने पूजन सामग्री की खरीदारी की। सावन में भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस बार सावन में चार सोमवार पड़ेंगे।

आज से शिवालयों में गूंजेगा देवों के देव हर-हर महादेव

फतेहपुर। देवो के देव महादेव भगवान शिवशंकर को प्रिय सावन माह का आगाज आज यानि गुरुवार से हो गया। बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व सम्पन्न होने के बाद आज से शिवालयों में घंटा घड़ियाल के साथ बम-बम भोले, हर-हर महादेव के नारे गुंजाएमान होंगे। सावन में भक्तों की व्यवस्थाओं को लिए शिवालयों में बुधवार को शाम तक तैयारियां जोरों पर चलती रहीं। सावन को लेकर महादेव के दरबार सज गए हैं। मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। शहर के ताम्बेश्वर मंदिर समेत जिले के सभी सिद्धपीठ एवं शिवालयों में सावन के महीना में भक्तों का रेला रहेगा। सुबह-सुबह शिव मंदिरों में अभिषेक होगा। शहर ‘ओम नम शिवाय’ की जद में होगा। घी, गंगाजल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान का स्नान कराया जाएगा। बुधवार को बाजारों में लोगों ने पूजन सामग्री की खरीदारी की。

सावन माह में शिव आराधना का महत्व पं. भृगुनंदन शुक्ला के अनुसार सनानत धर्म में श्रावण महीने का बहुत महत्व है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने शप्त ऋषियों को वरदान दिया था कि जो भी भक्त श्रावण मास में उनकी पूजा, आराधना एवं नित्य अभिषेक करेगा और बेलपत्र चढ़ाएगा। उनके समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। सावन महीने में ओम नम शिवाय का जाप भर करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

सावन में ऐसे करें भोलेनाथ की पूजा सावन में भगवान भोले की विशेष रूप से पूजा की जाती है। पुजारियों की मानें तो शुरुआत महादेव के अभिषेक से होती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल, गन्ना रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, ऑक मदार, जंवाफूल, कनरे, राई फूल से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल चढ़ाया जाता है।

इस बार सावन में पड़ेंगे चार सोमवार सावन माह में सोमवार का खासा महत्व होता है। आचार्यो की मानें तो सावन के सोमवार में भोले बाबा में जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना करना अधिक फलदायी होता है। पहला सोमवार तीन अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा और अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ रहा है। उसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा。